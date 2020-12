Nuovo Dpcm, entro 2 settimane le Regioni saranno gialle. A Natale e Capodanno spostamenti vietati

«Continueremo ad applicare il sistema che prevede le regioni colorate arancioni gialle e rosse: sta funzionando, si sta rivelando efficace, ci permette di dosare i nostri interventi. Le misure sono adeguate e proporzionate al livello di rischio effettivo del territorio senza penalizzazione. Possiamo adottare misure differenziate su basi regionali, proporzionate sul territorio. Senza penalizzazioni». Sono le parole del premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, che ha presentato i provvedimenti di restrizione tra il 21 dicembre e il 6 gennaio.

Evitare terza ondata

«Stiamo evitando un lockdown generalizzato che sarebbe stato penalizzante. I risultati ci confortano ma non possiamo abbassare la guardia. Per questo motivo dobbiamo portare avanti un piano di ulteriori misure restrittive. La strada è ancora lunga, dobbiamo evitare la terza ondata. Abbiamo riporato l’Rt a 0,91, c'è un calo di accessi ai pronto soccorsi, continuando così nel giro di due settimane, vicino alle feste, tutte le Regioni saranno gialle».

I rientri nei comuni

«Voglio chiarire che nei casi di necessità sono comprese anche le iniziative di prestare assistenza ai non autosufficienti. Sempre consentito il rientro nel comune di residenza o dove si abita con continuità. Questo consentirà il ricongiungimento delle coppie. Chi torna dall’estero dovrà fare una quarantena. Ma saranno vietati tutti gli spostamenti tra Regioni anche per raggiungere le seconde case a Natale, Santo Stefano e Capodanno».

Scuola e bar

Dal 7 gennaio ripartirà la didattica in presenza. Mentre nelle aree rosse e arancioni dalle 5 alle 22 bar e ristoranti potranno fare servizio da asporto.

Alberghi

«Gli alberghi rimangono aperti ma il 31 sera non sarà possibile veglioni o cene: i ristoranti chiuderanno alle 18 e poi solo servizio in camera. Non vogliamo limitare shopping natalizio, abbiamo deciso di far partire il piano Italia cashless».

Natale

«In un sistema libero e democratico non possiamo entrare nelle case dei cittadini con stringenti limitazioni ma solo una forte raccomandazione: non ricevere a casa persone non conviventi, soprattutto in queste occasioni del Natale e Capodanno. La cautela è essenziale per proteggere i nostri cari, in particolare i più anziani». Sarà un Natale diverso da tutti gli altri, non meno autentico».

© Riproduzione riservata