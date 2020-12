Natale: ok alle visite a parenti in un altro comune, ma con l'autocertificazione

Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio sarà vietato ogni spostamento tra comuni, ma il Viminale in una circolare indirizzata ai prefetti spiega che sarà possibile andare a trovare parenti o amici non autosufficienti portando con se' l'autocertificazione. «Si evidenzia - si legge sulla circolare del Viminale indirizzata ai rappresentanti del Governo - che tra le situazioni di necessità, per le quali resta fermo l’uso del modulo di autodichiarazione, può farsi rientrare, a mero titolo di esempio, l’esigenza di raggiungere parenti, ovvero amici, non autosufficienti, allo scopo di prestare ad essi assistenza, secondo quanto già chiarito in apposita Faq pubblicata sul sito web del Governo».

Ecco il modello dell'autocertificazione da compilare per spostarsi a Natale, Santo Stefano e Capodanno.

© Riproduzione riservata