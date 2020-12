Covid: superata la soglia dei 60mila morti. In Sicilia oltre mille nuovi casi. Calabria: più contagiati ma meno vittime

Sono 18.887 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 21.052), su un totale di 163.550 tamponi realizzati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 194.984). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza, diffuso dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 564, per un totale di 60.078 vittime da inizio emergenza. Con quelle di oggi diventano 1.728.878 le persone che hanno contratto il Covid da inizio pandemia, e 23.125.664 i tamponi complessivi effettuati. Attualmente i positivi in Italia sono 755.306 (+1.137), 721.461 le persone in isolamento domiciliare.

I ricoverati in ospedale con sintomi sono 30.391 (+233), 3.454 (-63) in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 913.494, con un incremento di 17.186 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi è il Veneto (3.444) seguito da Lombardia (2.413), Puglia (1.789), Emilia-Romagna (1.788) e Lazio (1.632).

In Sicilia 1.022 i nuovi contagi

Sono 1.022 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, a fronte di 8.132 tamponi effettuati, su un totale di 1.021.846 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati anche registrati 36 decessi che portano il totale delle vittime, in regione, a 1.759. E’ quanto si legge nel bollettino di oggi del ministero della Salute e della Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi raggiunge quota 39.746 (+206) mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.367 (-33), 213 (-2) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 38.166 persone. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono ad oggi 29.984 (+780).

In Calabria aumentano i nuovi contagiati

Aumentano in Calabria i nuovi contagiati da coronavirus, passati dai 306 di ieri ai 340 di oggi, ma diminuiscono i morti (da dieci a quattro), mentre restano sostanzialmente invariati i casi attivi (oggi sono stati 10.661, mentre ieri erano stati uno in più). Ad oggi sono stati sottoposti a test 370.059 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 381.305. Le persone risultate positive al Coronavirus sono complessivamente, dall’inizio della pandemia, 18.537, mentre quelle negative 351.522.

