Audio porno e gemiti al posto delle canzoni di Natale: hackerata la filodiffusione del centro di Vieste

Da "Tu scendi dalle stelle" a gemiti di eccitazione e audio porno. Con tantissimi cittadini colti di sorpresa ed esterrefatti. E' successo a Vieste, in provincia di Foggia, dove l’impianto di filodifussione installato per il periodo natalizio nelle vie del centro storico è stato oggetto di un attacco hacker. In filodiffusione è infatti partito l‘audio di una scena a luci rosse tratta direttamente da un film porno.

Ma non solo. La conferenza in streaming sul futuro del turismo del Gargano è stata nfatti disturbata da incursioni via web “di persone col passamontagna” a suon di parolacce e scritte volgari sullo schermo condiviso. Un attacco contro l’amministrazione del comune del Foggiano, al momento ad opera di sconosciuti.

L'assessore alla cultura Rossella Falcone ha parlato dell’attacco contro l'amministrazione del comune del Foggiano e ha annunciato che sporgeranno “le dovute denunce per individuare i responsabili di queste azioni poco edificanti". E’ stato manomesso l’impianto di filodiffusione, installato lungo le vie del paese, sostituendo le musiche natalizie con un audio sconcio. Mi chiedo: ma delle simili bravate cosa hanno prodotto? Sinceramente pensare che dei ragazzi si divertano nel rovinare l’atmosfera natalizia ricreata per i nostri bambini in questo momento già difficile e che ritengano divertente compromettere una riunione in cui si parla dello sviluppo turistico del nostro paese nell’interesse economico di tutta la cittadinanza - in un periodo di grande crisi - mi rammarica molto".

