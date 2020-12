Molestie alle studentesse, professore di liceo denunciato e sospeso un anno

Un docente di storia e filosofia di un liceo di Novara è stato denunciato per violenza sessuale continuata, aggravate dalla qualifica di pubblico ufficiale. Il Gip presso il Tribunale di Novara, su richiesta della Procura della Repubblica - «ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza per ripetute e dall’aver approfittato dello stato di inferiorità delle vittime, nonché il pericolo di reiterazione del reato e quello di inquinamento probatorio» - ha emesso nei confronti dell’insegnante, la misura cautelare dell’interdizione dalla professione di docente per la durata di un anno.

Il caso è nato dopo le testimonianze di alcune delle vittime che si sono rivolte alla Squadra Mobile della Questura di Novara, che hanno fatto scattare le indagini sui comportamenti del docente. La Polizia, su delega della Procura di Novara, ha effettuato una perquisizione domiciliare a casa dell’indagato, a cui sono stati sequestrati telefono cellulare, personal computer, tablet.

