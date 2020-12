Troppe richieste per il bonus sportivo (oltre 50mila!). Indaga la GdF

La Guardia di Finanza ha chiesto e acquisito tutta la documentazione relativa alle domande presentate dai richiedenti il bonus ai collaboratori sportivi: Sport e Salute ha inoltrato il materiale raccolto in questi mesi.

L’attenzione della Fiamme Gialle si starebbe concentrando in particolare sulle nuove domande per il bonus novembre (esteso a dicembre), in considerazione del numero molto elevato di richieste (oltre 50 mila), la maggior parte delle quali avanzate da persone che non risulterebbero aver mai lavorato in precedenza in ambito sportivo né nel 2020 né nel 2019.

