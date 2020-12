Sono 17.938 i nuovi positivi al coronavirus di oggi e 484 i morti. Sono i dati del quotidiano bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 152.697 tamponi. Ieri erano stati 19.903 i nuovi casi e 649 le vittime, con 196.439 i tamponi effettuati. Il totale dei contagi è di 1.843.712 dall'inizio della pandemia, i deceduti sono 64.520. Le regioni con il maggior numero di nuovi positivi registrati sono il Veneto (+4092), la Lombardia (+2335), l'Emilia-Romagna (+1940) e il Lazio (+1339).

Sicilia: 808 nuovi casi, 21 morti

Sono 808 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 7.094 tamponi eseguiti. I decessi sono 21, che portano il totale a 1.967. Con i nuovi casi sono a 35.719 gli attuali positivi, con una diminuzione di 42 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1424 siciliani, 15 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1226 dei quali in regime ordinario 17 in meno rispetto a ieri; 198 in terapia intensiva ovvero due in più. I guariti sono 829. Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Catania 328 nuovi casi, Palermo con 151 e da Messina con 83, Agrigento 74, Siracusa 52, Ragusa 35, Caltanissetta 33, Trapani 25, Enna 13.

© Riproduzione riservata