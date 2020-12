Google down, ko Gmail e YouTube. Ecco cosa sta succedendo

Da mezz'ora circa molti dei principali e più conosciuti servizi di Google hanno smesso di funzionare: da Gmail a YouTube, con quest'ultimi che risultano del tutto inaccessibili e anche il motore di ricerca sembra presentare problemi per alcuni utenti.

Per quanto riguarda Gmail, è possibile che all'avvio dell'applicazione vi venga segnalata l'assenza di connessione, rendendo impossibile ricevere e inviare nuovi messaggi di posta elettronica, mentre accedendo al sito di YouTube viene richiesto di effettuare nuovamente il collegamento tramite il proprio account.

Fuori servizio anche il servizio di gaming STADIA, Analytics, Calendario, Meet e Google Maps che non consente di effettuare la ricerca di destinazioni.

I servizi di Google risultano bloccati in numerose nazioni, tra cui Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia. La homepage del motore di ricerca e alcune funzioni di ricerca sono disponibili ma YouTube, Gmail, Google Docs, Google Calendar, Google Home, Nest, Google Classroom e praticamente ogni altro servizio del colosso di Mountain View risultano non funzionanti. Secondo Down Detector, Discord risulta avere problemi da almeno le ore 13 italiane.

