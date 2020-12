Nuovo Dpcm e Italia zona "rossa", gli scienziati temono la terza ondata e invocano misure rigide

Gli scienziati non vogliono allentare le restrizioni, in particolare gli spostamenti tra Comuni, e si schierano contro l'ipotesi di allargare le maglie per le festività. Anzi sottolineano i rischi delle ferie natalizie, specie dopo le immagini degli assembramenti di ieri nelle vie dello shopping in moltissime città. I numeri della curva epidemiologica e delle vittime preoccupano ancora troppo. Bisogna limitare gli assembramenti il più possibile e per esperti diventa quindi impensabile una eventuale apertura generalizzata che renderebbe ancora più difficile il controllo in vie e piazze. Secondo il Comitato scientifico c'è il rischio di una devastante terza ondata tra gennaio e febbraio. Insomma, esecutivo e tecnici sono al lavoro. E non è escluso che nei prossimi giorni possa essere emesso un nuovo Dpcm che sostituisca l'attuale.

Come la Germania

È sempre più probabile un lockdown nazionale, sul modello della Germania di Angela Merkel, nei giorni festivi e prefestivi nel periodo che va da Natale all'Epifania. È quanto emerge dal vertice di Palazzo Chigi, al quale hanno preso parte per quasi tre ore il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione di maggioranza, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e alcuni esponenti del Cts. Tutta l'Italia dunque potrebbe diventare zona rossa o arancione nei giorni festivi e prefestivi: 24-27 dicembre, 31 dicembre-3 gennaio, 5-6 gennaio.

