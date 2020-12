Facebook attacca Apple: danneggia le piccole imprese

Il gigante dei social media Facebook si ha attaccato Apple accusandola di danneggiare le piccole imprese con le sue nuove misure di trasparenza sulla raccolta dei dati personale.

«Le nuove regole per iOS 14 di Apple (sistema operativo mobile) avranno un impatto negativo su molte piccole imprese che lottano per rimanere a galla e su Internet gratuito, su cui tutti facciamo affidamento più che mai», ha scritto Dan Levy, vicepresidente di Facebook per i prodotti pubblicitari e aziendali in un post sul blog.

