Raccomandazione dell'Oms: "A Natale usate le mascherine anche in famiglia"

La sezione Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito di una «ulteriore rinascita» di Covid-19 all’inizio del 2021, esortando le famiglie a indossare mascherine durante gli incontri con i parenti quest’anno a Natale.

«C'è un alto rischio di un’ulteriore rinascita nelle prime settimane e nei primi mesi del 2021, e dovremo lavorare insieme se vogliamo riuscire a prevenirla», ha detto l’organizzazione in una nota, aggiungendo che, anche se può sembrare imbarazzante indossare le mascherine con i membri della famiglia, «farlo contribuisce in modo significativo a garantire che tutti rimangano sani e salvi».

E proprio le mascherine sono finite al centro di sequestri da parte del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. Le operazioni hanno riguardato Bari e Bologna a novembre, mentre altri sequestri sono scattati a Roma, Latina, Palermo, Catania, Udine, Livorno e Parma a dicembre. In oggetto mascherine con falsi loghi industriali e dispositivi elettronici tra cui termoscanner e saturimetri tascabili non certificati. Sono ben 17.000 gli articoli irregolari già immessi a vario livello nel circuito commerciale, per un valore di oltre 80 mila euro. Con l’approssimarsi delle feste ha preso il via, infatti, una campagna di controllo nazionale per verificare la conformità dei prodotti e il rispetto dei requisiti di sicurezza a tutela della salute del consumatore. Sono state ispezionate 1.058 strutture commerciali da cui sono emerse irregolarità e la presenza di prodotti non conformi in 96 esercizi.

