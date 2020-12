Coronavirus: in Italia il tasso di positività risale al 9,8%. Si riducono i casi in Sicilia

Sono 18.236 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono 185.320, in calo di circa 15 mila rispetto ai quasi 200 mila di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività (rapporto positivi/tamponi, compresi quelli ripetuti e di controllo) è del 9,8%%, in risalita rispetto all’8,8% di ieri (+1%).

Si riducono i casi in Sicilia

Si riducono i casi di coronavirus in Sicilia. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore nell’Isola sono 872 (ieri erano stati 1.065). Effettuati meno tamponi, 9.353 contro i 9.974 delle 24 ore precedenti. Cala il rapporto tamponi/positivi al 9,3%. Lievissima flessione per i decessi, 28 (-1), numero che porta al dato complessivo di 2.087 da inizio pandemia. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza Coronavirus, pubblicato dal ministero della Salute. Gli attualmente positivi in Sicilia sono 34.688 (-488), 33.378 dei quali in isolamento domiciliare. I ricoverati con sintomi sono 1.131 (-57), di questi 179 (-4) si trovano in terapia intensiva. Sono comunque 10 i nuovi ingressi in terapia intensiva, 8 in meno di ieri.

Razza: "In Sicilia non abbassare la guardia"

«Quello che è emerso è una stima di Rt che continua a essere stabilmente sotto il valore 1. L’andamento della curva segue quella nazionale, la flessione è leggera e costante e fan ben sperare anche alla luce dei provvedimenti che verranno assunti nelle prossime ore». Così l’assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza, incontrando i giornalisti a Palazzo Orleans per fare il punto della situazione sull'emergenza Coronavirus nell’Isola e sul piano vaccini. Più nel dettaglio, oggi c'è stato «un incremento di 872 casi positivi in Sicilia». I ricoverati in rianimazione «sono scesi a 179 unità, con un decremento di 4 unità», e i degenti in malattia infettiva «sono scesi a 1131 con un decremento che si accompagna a 97 dimissioni, un numero importante» E oggi sono 28 i deceduti: «Alcuni dicono che si sta abbassando il numero delle morti, ma mi permetto di osservare che di fronte a ogni vittima occorre rispetto», ha sottolineato l’assessore che poi ha ricordato: «Il confronto con le altre regioni d’Italia segnala un tasso di incidenza per abitante tra i più bassi del Paese. Non dobbiamo pensare però che l’emergenza sia alle nostre spalle - ha aggiunto - non deve esser mai percepito un calo di tensione».

