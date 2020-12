Paga per far "punire" il figlio gay: “Spezzagli le dita, fa il chirurgo”

Ha pagato 2.500 euro per far spezzare le mani al figlio chirurgo perchè omosessuale. Un pensionato di 75 anni ha patteggiato una pena di 2 anni di reclusione al Tribunale di Torino. Come dimostrato dagli inquirenti, il 75enne, che non ha mai accettato l’orientamento sessuale del figlio 43enne, ha fatto pedinare la vittima, minacciandolo a più riprese. Quindi, tre anni fa, la decisione di assoldare un uomo con l’incarico, dietro un corrispettivo di 2.500 euro, di spezzare le dita al figlio, così da pregiudicarne la carriera da medico.

L’uomo, però, si rifiuta e racconta tutto alla vittima, con i due che fingono un’aggressione così da incassare comunque il compenso. Nel 2018, il chirurgo decide di denunciare il padre, che ora ha patteggiato due anni di reclusione.

La sindaca Appendina: odio va sconfitto

«Serve al più presto una legge che aiuti un cambiamento culturale profondo. Serve che questo cambiamento culturale passi dalle Istituzioni, dalla scuola, dalle famiglie». Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che su Facebook ha commentato la condanna a 2 anni del pensionato che ha assoldato un uomo per spezzare le dita al figlio chirurgo omosessuale. «Il padre è stato condannato a due anni - ha aggiunto la sindaca - ma oggi potremmo essere qui a piangere l’ennesima vittima di omo-lesbo-bi-trans-fobia che, come dimostrano le cronache quotidiane, è assolutamente presente nel nostro Paese. Serve che la condanna verso la violenza di ogni tipo assuma una voce forte da ogni singolo cittadino, questo odio va sconfitto il prima possibile. Senza nessuna eccezione».

Giorgia Meloni: abbraccio e solidarietà al ragazzo

«Che schifo. Avrebbe scoperto l’omosessualità del figlio e reclutato un delinquente per spezzargli le dita e impedirgli di diventare chirurgo. Un abbraccio e solidarietà al ragazzo, con l’augurio di realizzare il suo progetto di vita. Sarà la migliore risposta ad un padre indegno». Lo scrive sui social la leader FdI, Giorgia Meloni.

