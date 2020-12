Nuovo Dpcm: Italia zona rossa nei festivi e prefestivi, arancione nei feriali

Italia zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi, e in zona arancione nei giorni feriali. Stando a quanto si apprende, è questo l’orientamento che sta prevalendo nel Governo mentre è in corso la riunione fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i capi delegazione della maggioranza.

Passa la linea dura e, in tutto, ci saranno 10 giorni di lockdown totale mentre altri 4 saranno di parziali chiusure. Resterà inoltre il divieto di muoversi in più di due persone e si potranno invitare solo due persone senza contare gli under 14.

Il decreto sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri già convocato alle 18.

