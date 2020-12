Troppi morti, chiuso il crematorio di Milano

A Milano la seconda ondata di Covid ha colpito duramente la città, con un aumento dei decessi che ha portato ancora una volta il Comune, dopo un primo stop avvenuto lo scorso aprile, a chiudere il crematorio cittadino. L’amministrazione con un’ordinanza ha stabilito la chiusura del crematorio di Lambrate a partire da domani e fino al 3 gennaio: arrivano ormai anche fino a 20 giorni le attese per le cremazioni delle salme, tempistiche che non sono accettabili da un punto di vista igienico e sanitario. Inoltre in città è sempre più alta la percentuale di cittadini che scelgono la cremazione, si tratta del 75% sul totale dei decessi, un elemento che sommato alla pandemia ha imposto la chiusura.

"Decessi riferibili alle scorse settimane"

L’aumento dei morti in città, come hanno spiegato dal Comune, non è riferibile a questi ultimi giorni ma alle scorse settimane, alla fine di novembre, quando Milano si trovava nel pieno della seconda ondata. Con la chiusura dell’impianto decisa dall’amministrazione potranno così essere cremate le salme che sono in attesa da giorni e, nello stesso tempo, verranno realizzati degli interventi di manutenzione necessari al crematorio data «l'intensità di utilizzo dei forni», come si legge nell’ordinanza del Comune. Non è la prima volta che il Comune decide di chiudere l'impianto da quando è iniziata l’epidemia di Covid. Una prima chiusura del crematorio era stata decisa ad aprile, dal 3 al 20, nel pieno della prima ondata, a causa dell’alto numero di feretri in arrivo da cremare; mentre un secondo provvedimento era arrivato il 5 novembre scorso, con la decisione di sospendere le cremazioni dei cittadini che non sono residenti a Milano.

Milano rivive il dramma della primavera scorsa

Ed è arrivata la notizia della chiusura totale per avere il tempo di procedere alle cremazioni programmate. Infatti il crematorio con i suoi 4 forni ha una media di 37, 5 cremazioni al giorno (44 da lunedì al venerdì e 40 il sabato). Milano si è ritrovata così a rivivere il dramma della primavera scorsa, quello già vissuto da altre città lombarde, come Bergamo, dove il numero di morti in quei mesi era stato così alto da dover portare le bare fuori regione con dei camion dell’esercito. Immagini che sono rimaste impresse nella memoria di tutti. «Purtroppo abbiamo delle cremazioni da smaltire, questo è lo stato d’animo - ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dell’ordinanza -, in questo momento credo che tutti noi che facciamo politica dobbiamo sentire la responsabilità di stare uniti». Per il periodo di sospensione degli ingressi al polo crematorio, le famiglie dei defunti che decideranno di procedere alla sepoltura o alla tumulazione nei loculi saranno esentate dal pagamento delle relative tariffe comunali.

