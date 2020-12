Vigilia di Natale: cosa si può fare domani, quali sono i negozi aperti

Alla vigilia delle misure restrittive decise dal governo per le festività natalizie, che vedrà alternarsi 10 giorni "rossi" a 4 arancioni, la jungla di provvedimenti tiene banco nei discorsi degli italiani, indaffarati a fare gli acquisti per imbandire la tavola e a comperare gli ultimi regali. Punto fermo del lockdown di Natale è che si trascorrerà in famiglia e che il coprifuoco scatterà sempre alle 22.

Ecco però quali sono i negozi aperti domani 24 dicembre:

- alimentari (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari).

- Medicinali (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica),

-Articoli medicali e ortopedici,

- Cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria

- computer ed elettronica di consumo, apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni

- carburante, ferramenta, vernici, piastrelle,

- articoli igienico-sanitari,

- attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio,

- articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati,

- libri, giornali, riviste e periodici, cartoleria e forniture per ufficio,

- Calzature per bambini e neonati, biancheria personale

- Articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero

- Autoveicoli e motocicli,

- Giochi e giocattoli,

- Fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti,

- Animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati,

- Ottica e fotografia,

- Combustibile per uso domestico e per riscaldamento,

- Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini,

- Articoli funerari e cimiteriali,

- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati,

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

- Lavanderie e tintorie,

- Barbieri e parrucchieri.

