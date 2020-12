Babbo Natale fa visita in una casa di riposo, ma è positivo al Covid-19: 121 contagiati e 18 anziani morti

Una di quelle notizie che mai vorremo dare, accade in Belgio, più precisamente a Mol, piccolo centro di circa 33 mila abitanti.

Doveva essere un pomeriggio di festa, ma si è trasformato in un incubo. Un uomo vestito da Babbo Natale ha fatto visita a una casa di riposo per anziani dove erano presenti 180 ospiti.

Nessuno però ha sottoposto, incredibilmente, il Babbo Natale al tampone l’uomo tre giorni dopo è risultato positivo al Covid-19.

Troppo tardi per evitare la tragedia: la struttura diventa inevitabilmente un focolaio registrando 121 persone contagiate (di cui 36 operatori) delle quali 18 anziani morti in seguito a delle complicazioni respiratorie, gli ultimi cinque di questi decessi avvenuti fra la vigilia e il giorno di Natale.

Un numero che potrebbe aumentare nelle prossime ore visto che ci sono altre persone ancora ricoverate in gravissime condizioni.

Uno dei migliori virologi del Belgio, tuttavia, ha espresso i suoi dubbi sul fatto che la visita del Babbo Natale possa aver causato così tante infezioni:

«Anche per un super-diffusore, sono troppe le infezioni che si sono verificate contemporaneamente» ha detto Marc Van Ranst, professore alla Katholieke Universiteit Leuven e al Rega Institute for Medical Research.

