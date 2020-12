Rifinanziate decine di leggi calabresi, fondi a malati di lebbra e alla pesca

Accanto agli interventi più consistenti come Forestazione (56 milioni per il 2021), Misure di politiche attive dell’impiego in Calabria (40 milioni), funzionamento dell’Arsac e Arcea (rispettivamente 33 e 3,3 milioni), pagamento degli stipendi del personale delle Comunità montane (8,1 milioni) e Norme per l’attuazione del diritto allo studio (4,5 milioni), ce ne sono altri finalizzati ad assicurare i sostegni più disparati. È il caso dei 51mila euro previsti per rinforzare il fondo regionale, istituito nel 1990, a favore degli hanseniani (coloro che hanno contratto la lebbra) e dei loro familiari. E ancora: 30mila euro per la disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale, 65mila euro per l’esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l’incremento della fauna nelle acque interne, 180mila euro divisi equamente per la salvaguardia di bergamotto e cedro e 600mila per le attività della Film Commission.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea - Calabria

© Riproduzione riservata