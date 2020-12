Capodanno "sorvegliato speciale": previsti controlli a tappeto in locali e ville

Il Viminale ha disposto controlli mirati delle forze dell’ordine per la serata di Capodanno. Particolare attenzione sarà data agli spostamenti - secondo le disposizioni del Dpcm quelli non necessari sono vietati - e alla presenza di più di due persone a bordo nelle auto. Sempre a quanto si apprende, i controlli si concentreranno per verificare eventuali segnalazioni di riunioni in luoghi privati non autorizzati, attività di locali apparentemente chiusi ma aperti a feste private, in ville o in Bed & Breakfast affittati per l'occasione, nonché l’esplosione di fuochi d’artificio.

