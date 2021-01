Un uomo è stato ucciso questo pomeriggio a Dalmine (nella Bergamasca) in via Sertorio, nella sua proprietà. Si tratta di Franco Colleoni, 68enne ex segretario della Lega. Gli assassini lo hanno aggredito colpendolo alla testa, e l'uomo è morto sul colpo.

Il delitto è avvenuto nel cortile di un'abitazione alla periferia della cittadina bergamasca, che ospita anche il ristorante di proprietà della vittima. Indagano i carabinieri di Treviglio. Vani i soccorsi del 118.

