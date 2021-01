Bimbo di due anni rischia di morire soffocato, lo salva... un’app

A volte anche la tecnologia può salvare la vita. L’hanno sperimentato sulla propria pelle due genitori bolognesi pochi giorni prima del Natale. È stata infatti FlagMii - applicazione utilizzata da un annetto in alcune regioni del Nord-Italia (Emilia Romagna e Piemonte su tutte) che agevola gli interventi di primo soccorso riducendo i tempi di attesa - a sventare una tragedia già scritta. Il piccolo Patrick, bimbo di due anni, ha rischiato di rimanere soffocato a causa di un pezzetto di mozzarella che proprio non voleva scendere giù. I due genitori non hanno perso tempo e hanno utilizzato FlagMii, consentendo a un’operatore e un infermerie del 118 di poter intervenire... da remoto. Daniele Cetin è il nome dell'angelo della salvezza, prezioso infermiere che ha tenuto in vita il piccolo Patrick.

