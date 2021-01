Coronavirus, Brusaferro predica calma: “L'epidemia non si è conclusa”

Ci vuole calma. Tanta calma. Perché la pandemia non è ancora terminata e bisogna restare cauti. Parole e musica di Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità: «Non è il momento di rilassarsi. Tutti i dati mostrano che l’epidemia non è finita, è ancora in una fase molto pericolosa. Abbiamo però imboccato la strada per controllarla grazie ai vaccini. L'andamento dell’Rt, che indica la velocità di riproduzione del virus, sta di nuovo risalendo e il numero dei nuovi positivi rimane elevato. Vediamo inoltre che lo stesso avviene negli altri Paesi europei dove le curve sono in crescita e questo mal comune deve metterci in guardia. Non possiamo illuderci di starne fuori. Dunque la situazione generale richiede grande attenzione». Cauti, certo, ma ottimisti. «Il vaccino è un segnale positivo di grande speranza, però per i prossimi mesi dovremo continuare a mantenere uno stretto controllo dei comportamenti individuali e sociali», conclude Brusaferro.

