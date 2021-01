Omicidio Colleoni, arrestato il figlio della vittima

Verso la risoluzione il giallo di Dalmine. I carabinieri hanno arrestato il figlio 34enne di Franco Colleoni, Francesco, trovato morto ieri mattina, con il cranio fracassato per via dei violenti colpi subiti. Gli uomini dell'Arma hanno accertato che l'omicidio è seguito all'ennesimo diverbio per la riapertura de Il Carroccio, gestito proprio dalla famiglia Colleoni. Il figlio, cuoco del locali avrebbe percosso violentemente il padre, facendolo cadere per terra e accanendosi su di lui con una pietra. Nel corso della notte l’arrestato ha ammesso ai militari del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Treviglio la colluttazione con il padre, ma di non ricordare nulla dell’evento. È stato quindi arrestato. Il pm Fabrizio Gaverini ha successivamente interrogato l’arrestato assistito dal legale di fiducia. Francesco Colleoni è in carcere a Bergamo

© Riproduzione riservata