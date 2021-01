Vaccini, approvato in India un nuovo immunizzante

L’India ha ufficializzato l’autorizzazione all’uso di emergenza del vaccino Oxford/AstraZeneca e di un immunizzante prodotto dalla casa farmaceutica indiana Bharat Biotech. «I vaccini del Serum Institute (Oxford/AstraZeneca) e Bharat Biotech sono stati approvati per un uso limitato in situazioni di emergenza», ha annunciato il direttore dell’Agenzia del farmaco nazionale (Drugs Controller General of India) V.G. Somani. L’approvazione dovrebbe dare il via a una delle più grandi campagne di vaccinazione del mondo nei prossimi giorni, nel Paese di 1,3 miliardi di persone. L’India è la seconda nazione più colpita al mondo, con oltre 10,3 milioni di contagi, e quasi 150.000 morti. Intanto sono ripartiti i collegamenti con il Regno Unito. (AGI)

