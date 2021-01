Dramma in comunità psichiatrica a Torino, 46enne pestato a morte

Dramma questa sera nel torinese all’interno di una comunità psichiatrica a Volpiano (Torino). Alle 22, presso la comunità denominata "l'Arca", su richiesta personale della struttura, i sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere un paziente italiano di 46 anni, in stato di incoscienza, successivamente deceduto. Già attorno alle 22.30 i carabinieri di Chivasso sono riusciti a individuare l’omicida, un 36enne pregiudicato, in libertà vigilata con obbligo di permanenza nella struttura. L'uomo ha ammesso di aver colpito più volte con dei pugni la vittima per futili motivi. E’ stato quindi arrestato con l’accusa di omicidio

