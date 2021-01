Frana a Bolzano: albergo parzialmente distrutto

Una frana ha distrutto metà dell’albergo "Eberle", nota struttura ricettiva nella zona di Sant'Osvaldo sopra la città di Bolzano. Le prime immagini mostrano una parete rocciosa staccata è franata su parte dell’edificio. Non si hanno notizie di vittime.

Lo smottamento ha causato il crollo del salone delle feste dell’hotel di proprietà della famiglia Zisser. I sassi si sono staccati da Monte Tondo, montagna che poi porta sul famoso altopiano del Renon.

L’Hotel Eberle di Bolzano in questo periodo era fortunatamente chiuso a causa dei provvedimenti anti-covid in Alto Adige. I soccorritori, per il momento, escludono vittime, ma la certezza arriverà solo a fine dei controlli in corso. Nelle scorse settimane nella zona di Bolzano si sono registrate precipitazioni oltre alla media pluriennale. Da alcune settimane le passeggiate di Sant'Osvaldo, che terminano proprio nei pressi dell’albergo, sono già state chiuse per alcune frane di piccole dimensioni. Oggi, alle 15.15, poi la grossa scarica di sassi.

