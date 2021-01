Arcuri sul vaccino: "A febbraio tocca a 80enni, docenti e forze dell'ordine"

«Il piano precisa le categorie i ordine di tempo: prima medici, infermieri e personale operante nei presidi ospedalieri e ospiti di Rsa (1 milione e 800mila persone). Si prosegue già dal prossimo mese di febbraio con le persone che hanno più di 80 anni, poi con operatori servizi pubblici essenziali, personale docente e non docente perché le scuole possano funzionare in sicurezza, forze dell’ordine, fragili e detenuti». Lo ha detto il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri.

«Dopo la Danimarca, che ne ha somministrati cinque volte di meno di noi, ma che in percentuale rispetto alla popolazione risulta aveer un numero più alto del nostro, siamo il Paese in Europa che ha somministrato più vaccini rispetto alla popolazione residente».

Entro l’autunno saranno vaccinati tutti gli italiani che lo vorranno: "I nostri concittadini che non ci sono più a causa del Coronavirus, continuano a essere tanti troppi, ma in una settimana abbiamo somministrato più di 339 mila vaccini: siamo il paese Europa che ha somministrato più vaccini rispetto alla popolazione. Ci troviamo in un altro mondo rispetto alla prima ondata - ha osservato - ma c'è una situazione ancora critica, è presto per valutare gli effetti delle chiusure. I nostri esperti ci dicono che cominceremo a vedere la portata delle misure dalla prossima settimana". Arcuri ha riconosciuto il "sacrificio chiesto agli italiani, ma hanno dimostrato responsabilità e assoluto rispetto delle norme. Dobbiamo ringraziare gli italiani di aver passato un Natale buono, ma prudenza e pazienza devono ancora farla da padrone, non siamo fuori dal tunnel".

