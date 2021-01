Covid, in Italia 414 morti in 24 ore. In Sicilia 1.435 nuovi contagi e 36 vittime

Sono 18.020 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.220.361. L’incremento delle vittime è invece di 414 che fanno salire il totale a oltre 77mila (77.291).

Risalgono terapie intensive (+16) e ricoveri (+117)

Tornano a salire i ricoveri per Covid sia in terapia intensiva sia nei reparti ordinari. Secondo i dati del ministero della Salute, sono 2.587 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 più di ieri nel tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 156. Nei reparti ordinari degli ospedali ci sono invece 23.291 pazienti, 117 in più nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 571.055, rispetto a mercoledì 2.343 in più, mentre i guariti e i dimessi in un giorno sono 15.659 per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.572.015.

In Sicilia 1.435 nuovi contagi e 36 morti

Sono 1.435 i nuovi casi Covid in Sicilia (ieri erano stati 1.692) e i positivi attuali salgono a 38.705: 1.228 ricoverati con sintomi, 196 in terapia intensiva (17 del giorno), +2, e 37.281 in isolamento domiciliare. Sono 2.629 i deceduti, 36 in più. I casi totali assommano a 102.641, i dimessi guariti a 61.307 (+433). Per numero di nuovi contagi la Sicilia si piazza al quinto posto (ieri era al quarto) dopo Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Lazio. Sono stati 8.572 i tamponi effettuati.

