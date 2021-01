Vaccino, Italia prima in Europa per somministrazioni (322mila)

L'Italia prima nella Ue per le vaccinazioni in rapporto alla popolazione e seconda sul valore assoluto. Con oltre 322.943 somministrazioni, pari allo 0,55% degli abitanti, l'Italia sorpassa la Germania diventando il primo paese europeo e l'ottavo nella classifica mondiale. La Germania è allo 0,44% con 360mila dosi iniettate. I vaccinati sono 196.661 femmine e 126.282 maschi, suddivisi tra 274.669 operatori sanitari, 30.488 unità di personale non sanitario e 17.786 ospiti di Rsa. La regione che ha somministrato la maggior parte delle dosi ricevute è il Veneto (84,4%), davanti alla Toscana (79,9%) e al Lazio (67,2). E a tal proposito arriva il commento del presidente del Veneto Luca Zaia: «Oggi noi finiamo tutti i vaccini che abbiamo, ho parlato prima con il dottor Arcuri dicendo che abbiamo finito tutto e questo è merito dell’organizzazione che si è dato il Veneto. Hanno sorriso quando ho comperato le siringhe e guardate com'è andata a finire. Me le hanno anche chieste in prestito le siringhe».

Speranza: priorità a medici e pediatri

Parla anche il ministro Speranza: «I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, come tutto il personale sanitario, hanno la priorità nelle vaccinazioni. E, come già previsto dal piano strategico, avranno un ruolo fondamentale in fasi diverse della campagna di somministrazione del vaccino anti Covid-19». Queste le parole del Ministro della Salute, Roberto Speranza in risposta a quanto affermato ieri dal segretario generale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) Silvestro Scotti, che aveva espresso la disponibilità della categoria a vaccinare contro il Covid dopo essere stata a sua volta immunizzata

