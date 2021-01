Covid: Fbk-Iss, con la riapertura delle scuole ondata non contenibile

Riaprire le scuole di ogni ordine e grado e riattivare quasi completamente i contatti sociali può provocare un’onda epidemica di coronavirus non contenibile. E’ quanto emerge da uno studio, basato sui dati della "prima ondata" dell’epidemia, dei ricercatori di Fondazione Bruno Kessler (FBK), Istituto Superiore di Sanità (ISS) e Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Science of the United States (PNAS).

L’analisi condotta non permette di distinguere tra infezione trasmessa all’interno degli edifici scolastici e infezione trasmessa durante le attività peri-scolastiche (trasporti, possibili assembramenti fuori degli edifici scolastici, attività extra-scolastiche). Per quanto riguarda la «riapertura delle scuole, dagli asili fino alle medie - si legge nel documento - potrebbe avere un impatto limitato sulla trasmissibilità di Sars-Cov-2 a causa della minor suscettibilità all’infezione dei bambini e ragazzi fino a circa 14 anni di età».

