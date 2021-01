Nuovo Dpcm: ecco cosa si può fare oggi in zona gialla. Sicilia e Calabria arancioni da domenica con altre tre regioni

Italia in giallo "rafforzato" per altre 24 ore. Poi nel fine settimana, domani e domenica, si passa in zona arancione. Poi scatteranno le nuove restrizioni.

Lombardia Veneto, Emilia, Calabria e Sicilia da lunedì diventeranno, infatti, zona arancione. Nessuna regione in zona rossa. E' quanto avrebbe deciso il Governo, in base al monitoraggio dell'Iss-Ministero della Salute. "Questa settimana si osserva un peggioramento generale della situazione epidemiologica nel Paese. L’incidenza a 14 giorni torna a crescere dopo alcune settimane di decrescita, aumenta anche l’impatto della pandemia sui servizi assistenziali e questo si traduce in un aumento generale del rischio".

Sono la Lombardia e il Molise (entrambe a 1.27), seguite dalla Calabria (1.14), le regioni con il valore dell’Rt puntuale più alto. E’ quanto risulta dai dati del monitoraggio del ministero della Salute e Iss al 5 gennaio 2021 e relativi alla settimana 28/12/2020-3/1/2021.

Ecco perché il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio.

"Si osserva un aumento complessivo del rischio di una epidemia non controllata e non gestibile dovuto ad un aumento diffuso della probabilità di trasmissione di SARS-CoV-2 sul territorio nazionale in un contesto in cui l'impatto sui servizi assistenziali è ancora alto nella maggior parte delle Regioni/PPAA". Lo afferma anche la bozza di monitoraggio settimanale Iss-ministero della salute.

Per oggi dunque in giallo rafforzato ecco le regole.

Bar e ristoranti

Bar e ristoranti, pasticcerie sono aperti ma fino alle 18, orario dal quale tornerà ad essere consentito solo l'asporto (fino alle 22) e la consegna a domicilio.

Spostamenti

Ci si sposta liberamente, ma solo all'interno della propria regione. Per valicare i confini regionali bisognerà autocertificare un valido motivo: come sempre, il ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione anche per raggiungere il partner convivente nella casa di comune abitazione se questa si trova in un comune diverso da quello di residenza. Consentito spostarsi per lavoro o motivi di salute e necessità. Coprifuoco sempre in vigore, ancora dalle 22 alle 5.

Negozi

Tutti aperti senza alcuna distinzione fino alle 20 (l'apertura allungata alle 21 era prevista solo per le festività natalizie).

