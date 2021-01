Coronavirus, vaccinati la regina Elisabetta II e il principe Filippo

La regina Elisabetta II e il principe Filippo sono stati vaccinati per il Covid-19. Lo comunica Buckingham Palace. Una fonte vicina ai reali ha fatto sapere che il vaccino è stato somministrato oggi da un medico della casa reale al castello di Windsor. Elisabetta II ha 94 anni, il principe Filippo ne ha 99. Solitamente Buckingham Palace evita di commentare questioni di salute della regina ma in questo caso Elisabetta II ha voluto che la notizia fosse resa pubblica per impedire speculazioni.

© Riproduzione riservata