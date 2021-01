Il dj Joseph Capriati accoltellato dal padre. Operato a Caserta

Il noto dj internazionale Joseph Capriati, 33 anni, è stato accoltellato dal padre ed è stato ricoverato all'ospedale di Caserta dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico pneumotoracico. Il giovane è stato operato dal direttore del reparto di Chirurgia dei Grossi Traumi"dell’ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, Alberto D’Agostino. La prognosi resta ancora riservata e il giovane è ancora in pericolo di vita. «Il ragazzo - spiega il professore D’Agostino che gestisce le emergenze chirurgiche interne ed esterne dell’ospedale - è arrivato con una ferita potenzialmente mortale al torace, molto profonda che ha interessato i polmoni. E’ stato sottoposto anche a trasfusione. Al momento i parametri sono stabili e questo ci fa ben sperare, ma la prognosi resta ancora riservata per almeno altre 48 ore ed è ancora in pericolo di vita».

Il padre, 61 anni, incensurato, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Caserta per tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ieri sera tra padre e figlio sarebbe nata una lite per futili motivi poi degenerata. La lite avrebbe coinvolto il deejay e anche altri componenti della famiglia. Il padre a quel punto avrebbe afferrato un coltello da cucina, colpendo all’addome il figlio. Gli agenti hanno sequestrato l’arma. Joseph Capriati, che vive e lavora in Spagna ed era tornato a casa dei genitori a Caserta per la pandemia, è ricoverato al Sant'Anna e San Sebastiano in pericolo di vita a causa della profondità della lesione all’addome.

Da poco uscito il suo nuovo album "Metamorfosi"

«Non mollare mai e credere nei propri sogni». E’ questo il motto postato sulla propria pagina Facebook continuamente da Joseph Capriati, all’anagrafe Giuseppe, il dj di fama internazionale accoltellato all’addome nella tarda serata di ieri dal padre durante una lite in famiglia per futili motivi e che è ricoverato all’ospedale di Caserta in gravi condizioni. Trentatrè anni, deejay e produttore musicale, viveva da anni in Spagna, ma era ritornato a Caserta all’inizio di dicembre nell’abitazione dei genitori a causa della pandemia e dello stop della movida. In questi mesi, nonostante le misure anti Covid avessero fortemente colpito proprio il suo settore, quello dei locali notturni, il giovane stava vivendo un periodo di grande soddisfazione personale; era da poco uscito il suo nuovo album ("Metamorfosi") e andava molto fiero, così come si legge dai suoi post sul social network, della collaborazione con l’artista napoletano James Senese nel singolo «New Horizons».

Star si palcoscenici di musica elettronica/techno nel mondo

Los Angeles, Amsterdam, North America, Argentina, Spagna, Capriati da Caserta, dove era iniziato il suo sogno, ne aveva fatta di strada portando la Campania sui più importanti palcoscenici della musica elettronica/techno nel mondo. Il 33enne aveva iniziato appena a 11 anni a Caserta come Dj resident del club Seven con lo pseudonimo di Prince Dj. Un primo album nel 2010 e dal 2012 dj resident a Le Grand di Ibiza. Suo anche il record di musica senza interruzione per 25 ore 30 minuti a Miami. Era a Caserta del 15 dicembre scorso. Talento internazionale, tanto da spingere lo scorso maggio l’assessore alla regione Campania, Lucia Fortini, a fare una video-diretta con lui sui social dal titolo «Regioniamo insieme». In quell'occasione il 33enne racconta la sua storia, «mi sono fatto da solo», ma poi dialoga anche con l’assessore per cercare di trovare degli obiettivi comuni per aiutare i talenti campani. Durante questa emergenza sanitaria aveva postato anche un video in cui lanciava un appello ai giovani della movida affinchè usassero tutte le precauzioni possibili per evitare la diffusione del virus «in modo da ritornare presto ad una normalità economica e sociale». L’ultimo suo post risale al primo gennaio, quando con una foto con le dita in segno di vittoria augura «Felice anno nuovo 2021 a tutti, con il grande augurio di rivederci presto. Inviando tanto amore ed energia positiva». In queste ore sulla sua pagina Facebook si susseguono i messaggi da tutto il mondo che lo incitano a «resistere».

