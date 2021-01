Nuovo Dpcm coronavirus: vietato asporto dai bar dopo le 18. Nei weekend zona arancione nazionale?

Il Governo è al lavoro per fissare i paletti del Nuovo Dpcm. Dal 15 gennaio infatti ci saranno nuove regole e sono le ore decisive per capire quali saranno i nuovi criteri che il Governo Conte adotterà. E' appena finita la riunione con i capidelegazione, in vista dell’incontro con le Regioni in programma domani mattina alle 10.30 quando ai governatori verranno illustrate le proposte. All’incontro erano presenti Alfonso Bonafede (M5s), Dario Franceschini (Pd), Roberto Speranza (Leu) e Teresa Bellanova (Italia Viva) e il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia.

L’Italia ancora per poche ore è tutta in zona arancione, ma in questa area vi rimarranno, almeno fino al nuovo Dpcm del Governo, le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Tutte le altre saranno in zona gialla "rinforzata". L’ordinanza del ministro alla Salute Roberto Speranza per le cinque regioni entra in vigore durerà fino al 15 gennaio, giorno di scadenza del Dpcm vigente, a cui farà seguito il nuovo decreto.

Tra le notizie che filtrano il blocco degli spostamenti tra tutte le Regioni e il divieto di asporto da bar e ristoranti dopo le 18. Palestre e piscine chiuse almeno fino a tutto gennaio.

Emilia e Veneto rischiano la zona rossa

La zona rossa potrebbe scattare con un’incidenza settimanale dei casi superiore a 250 ogni 100mila abitanti. E non si esclude la proroga dello stato d’emergenza che potrebbe arrivare sino al 31 marzo o addirittura luglio. Sulla nuova data si sta ragionando, ma anche ieri il ministro alla Salute Roberto Speranza ha confermato che, ancora per qualche mese, le restrizioni rappresenteranno l'arma fondamentale che il Governo intende utilizzare per combattere la diffusione del virus. In base all’ultimo monitoraggio, con l’abbassamento dei parametri, l’unica regione che andrebbe automaticamente in zona rossa sarebbe il Veneto. Ma è a rischio anche l’Emilia Romagna, con un’incidenza attorno ai 240 casi. E altre Regioni o Province autonome – Friuli Venezia Giulia, Marche e Provincia di Bolzano – superano i 200 casi ogni 100mila abitanti.

Nelle regioni arancioni potrebbe essere prevista la deroga che consente a chi abita nei comuni con un massimo di 5mila abitanti di spostarsi, ma solo in un raggio di 30 chilometri e senza andare nei capoluoghi di provincia. Sostanzialmente gli spostamenti nel proprio comune continueranno ad essere liberi e i negozi aperti. Con la conferma del "coprifuoco" dalle 22 alle 5.

Quasi certa anche l’ipotesi di un nuovo slittamento della riapertura degli impianti di sci e delle palestre. E si ragiona sulla possibilità di mantenere le fasce dal lunedì al venerdì, irrigidendo le misure nei week end, nei giorni più a rischio assembramenti, con una zona arancione nazionale. Tra i temi c’è anche l’introduzione una zona bianca, che scatterebbe nel caso in cui l’incidenza scendesse sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti , la soglia considerata minima.

