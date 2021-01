Meet e Gsuite for Education a pagamento? Google smentisce

«Desideriamo rassicurare che Gsuite for Education è e rimarrà gratuito per tutte le scuole, con tutte le funzionalità tipiche della didattica a distanza. La versione Enterprise a pagamento, con funzionalità aggiuntive come la possibilità di fare riunioni su Meet con più di 100 partecipanti, è a disposizione delle scuole che possono richiederla acquistando un numero ridotto di licenze». Lo rende noto un portavoce di Google riferendosi alle dichiarazioni dell’onorevole Fabio Rampelli su Google Meet per le scuole.

