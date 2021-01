Conte: "Sta arrivando impennata di contagi, servono sacrifici". Nuovo Dpcm: tutta Italia zona arancione?

Sospendere l’asporto dopo le 18? «E' una riflessione che stiamo facendo in queste ore. Purtroppo in alcuni casi attorno all’asporto poi si costruiscono assembramenti negli spazi antistanti. Ascolteremo il Cts, le regioni, il Parlamento, ma non possiamo permetterci ancora aggregazioni di persone, siamo ancora in una fase epidemica. Il vaccino è la nostra luce, ma l’impatto reale del vaccino sull'epidemia ha bisogno ancora di tempo e non possiamo permetterci leggerezze». Lo ha dichiarato intervenendo su Rai Radio2 il ministro della Salute Roberto Speranza. «I comportamenti individuali sono decisivi, ma chi è al Governo deve trovare soluzione di governo, quindi misure che evitino queste situazioni», ha continuato il ministro della Salute. «Non mettiamo in contraddizione la questione sanitaria e quella economica, sarebbe una stupidaggine. Bisogna prima vincere la sfida sanitaria: è la prima mattonella per poter ricostruire il tessuto economico del Paese».

Il divieto di ospitare a casa più di due parenti o amici «si è dimostrata una norma ragionevole che ha funzionato nel periodo natalizio. Credo che avrebbe senso confermarla». Continua Speranza: «Domani sarà il Parlamento ad esprimersi ed entro giovedì venerdì avremo un testo definitivo. La situazione epidemiologica non è da sottovalutare, l’epidemia è ancora molto forte e per questo - ha ribadito - servono ancora restrizioni e comportamenti corretti».

Parla anche il premier Conte: «Sta arrivando un’impennata» dei contagi «dopo Gran Bretagna, Irlanda, Germania sta arrivando anche da noi: non sarà facile, dobbiamo fare ancora dei sacrifici».

Il Governo prepara dunque il primo provvedimento del 2021 con nuove limitazioni e una stretta in particolare sulla movida, arrivata dopo gli ultimi episodi di assembramenti e feste illegali, vietando l’asporto dai bar a partire dalle 18 ed estendendo il divieto di spostamento tra regioni anche nelle zone gialle, così come avvenuto dalle feste di Natale ad oggi. Ma sul tavolo c'è anche la possibilità di istituire una zona bianca, seppur difficile da raggiungere (servirebbe un Rt sotto 0.5), in cui poter riaprire tutto senza limitazioni. Tra le proposte quella di prorogare lo stato d’emergenza per il Covid fino al 30 aprile.

Dopodomani, il 13, il ministro della Salute Speranza illustrerà le misure al Parlamento e solo dopo questi passaggi si arriverà alla sintesi finale. Un confronto nel quale i governatori hanno già annunciato di volersi opporre a quella sembra molto più di un’ipotesi, e cioè alla possibilità di far scattare automaticamente la zona rossa nel caso si superasse il limite dei 250 contagiati per 100 mila abitanti. Una raccomandazione, perorata dagli scienziati, che però potrà vedere la luce solo dopo il confronto di domani e solo dopo il passaggio in parlamento del ministro della Salute, Roberto Speranza, in programma il 13 gennaio.

Palestre e piscine chiuse

Per questo nel nuovo Dpcm non dovrebbe cambiare la norma che prevede la possibilità una sola volta al giorno e per un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni) di andare a trovare amici o parenti. Nel provvedimento, oltre alla scuola, entrerà molto probabilmente anche la proroga della chiusura degli impianti da sci, che al momento dovrebbero riaprire il 18 gennaio. L’unica cosa certa al momento è che il nuovo provvedimento - al quale sarà affiancato un Dl per estendere il divieto di spostamento tra le regioni - continuerà a prevedere le zone colorate e il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Smentita invece la possibilità di istituire i weekend arancioni: le giornate di sabato e domenica, dunque, avranno le stesse limitazioni delle zone di appartenenza. Resteranno ancora chiuse palestre e piscine, così come teatri, musei e cinema. Intanto da domani, quando riapriranno le scuole superiori in sole tre regioni (Valle d’Aosta, Toscana e Abruzzo), quasi tutta Italia tornerà in zona gialla, eccezion fatta per Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia (la città di Messina in zona rossa) e Veneto che resteranno in arancione. Per tutti, però, varrà il divieto di spostamento tra regioni, salvo che per esigenze lavorative, motivi di salute o rientro nelle proprie abitazioni, domicili o residenze. Gli ultimi cinque giorni prima del nuovo Dpcm e dei nuovi dati del monitoraggio che potrebbero rivedere dunque colori, divieti e limitazioni.

