Studio sul Coronavirus: il 65% perde gli anticorpi in 6 mesi. I sintomatici guariti possono riammalarsi

In poco tempo si possono perdere gli anticorpi per Covid-19 e i sintomatici guariti possono riammalarsi, anche in modo grave. Da uno studio sulla popolazione di Cogne (Aosta), emerge che a distanza di sei mesi il 65% degli abitanti entrati a contatto con il virus durante la prima ondata ha perso le difese sviluppate. Due di loro, inoltre, si sono nuovamente contagiati. Nel giugno scorso 850 cittadini sui 1.300 totali avevano aderito allo screening di massa voluto dall’amministrazione comunale. Appena in 31 erano risultati positivi al test sierologico e solo cinque avevano avuto sintomi, senza casi gravi. Dal secondo esame svolto a dicembre, solo sui 31, le difese erano sparite in due casi su tre.

Così i sintomatici hanno perso gli anticorpi

«I sintomatici hanno perso gli anticorpi come tutti gli altri. La risposta immunitaria dell’organismo al virus è molto soggettiva», spiega Fabio Truc, fisico che si occupa di oncologia sperimentale all’Università Parigi XIII e che ha condotto lo studio con Gianpiero Gervino, del dipartimento di Fisica dell’Università di Torino. Dei due casi di reinfezione, ne è stato seguito uno in particolare. «Un soggetto di una settantina di anni, tra i sintomatici, - spiega Truc, che è originario di Cogne - guarisce a casa tra marzo e aprile. A giugno risulta positivo al test sierologico e a novembre si reinfetta, finendo in terapia intensiva. Questo dato emerge nella letteratura internazionale: le reinfezioni il più delle volte sono gravi, è un meccanismo che si può attivare nel sistema immunitario».

Il lockdown precoce ha salvato molte vite

Ma lo studio restituisce anche un altro risultato, «il grande valore del lockdown precoce». La ricerca era iniziata per capire se alla base dei soli 31 positivi al sierologico durante la primavera ci fosse una componente genetica. Ma i numeri di contagi e decessi registrati nella seconda ondata hanno fatto capire che a inizio 2020 «il virus non si è propagato a Cogne perché, su decisione del Comune e degli albergatori, tutto era stato chiuso il 4 marzo, in anticipo rispetto al lockdown disposto dal presidente Conte» il 9 marzo. «Il primo caso sintomatico è del 10 marzo: presumendo un periodo di incubazione di 8-10 giorni, si arriva al primo marzo, quando la Valle d’Aosta era invasa dai turisti».

© Riproduzione riservata