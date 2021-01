Crollo dell'indice Rt in tutta Italia? Nel calcolo anche i tamponi rapidi

Da ieri nel calcolo dei tamponi effettuati "entrano" anche i test rapidi e non soltanto i molecolari. Ma cosa comporta? Si abbasserà, e di molto, l'indice Rt di ogni regione. Oggi sono stati 26.704 i test (sia molecolari che antigenici) effettuati in tutta Italia, di cui 16.310 positivi, per una percentuale del 6,26%. Due giorni fa, prima che entrasse in vigore il "nuovo conteggio" i dati erano stati di 160.585 tamponi effettuati (solo molecolari) per un totale di 17.246 positivi e una percentuale del 10,74% di contagiati.

Un crollo medio di quattro punti percentuali a livello nazionale, che nelle regioni si traduce in una rivoluzione: col nuovo sistema in pole alla classifica dei contagi ci sono Basilicata, Molise, Umbria, Valle D'Aosta e Calabria.

