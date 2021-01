Coronavirus a Messina, tre i morti nelle ultime 24 ore. Deceduto un altro operatore di MessinaServizi

Continua a salire il numero dei ricoveri a Messina. E continua ad aggiornarsi il tragico dato delle vittime. Due quelle registrate ufficialmente nelle ultime 24 ore, alle quali se ne aggiunge una terza che non appare nel bollettino di oggi: un altro operatore di MessinaServizi, un 66enne prossimo alla pensione, sconfitto dal Covid proprio come accaduto ad un collega nei giorni scorsi. E un altro operatore sarebbe ricoverato. Gli altri due decessi sono avvenuti entrambi al Policlinico: si tratta di un 71enne di Castelmola e di una donna messinese di 80 anni. A preoccupare è anche il dato aggiornato sui ricoveri: ben 106 al Policlinico (di cui 24 in rianimazione); 38 al Papardo (di cui 12 in rianimazione); 28 a Barcellona. E' il dato più alto da inizio pandemia, con ben 172 ricoveri negli ospedali messinesi, di cui 36 in terapia intensiva.

