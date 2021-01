Coronavirus: in Italia 14.078 positivi e 521 vittime. Prosegue il calo dei contagi in Sicilia

Sono 14.078 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.422.728. L’incremento delle vittime, invece, è di 521, che porta il numero complessivo a 84.202. Sono inoltre 2.418 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 43 nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 155. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 22.045 pazienti, in calo di 424 unità rispetto a mercoledì.

I test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore sono 267.567 . Ieri erano stati 279.762. Il tasso di positività è al 5,2%, in aumento rispetto al 4,9% di ieri.

Prosegue il calo dei contagi da Coronavirus in Sicilia

Secondo il bollettino del Ministero della Salute i nuovi positivi sono 1.230, contro i 1.486 del giorno precedente, a fronte dell’incremento dei tamponi: 21.609, che determina un indice di positività che si abbassa al 5,6%. Significativo calo pure per i decessi, 28 contro i 37 di ieri. I guariti oggi sono 1.011 e gli attuali positivi 46.898 con una crescita di 191 unità. Doppia lettura dei dati sulla pressione negli ospedali: 23 degenti in meno nei reparti ordinari (1.436), 6 in più nelle terapie intensive (221 con 23 nuovi ingressi). In isolamento domiciliare ci sono 45.241 persone.

