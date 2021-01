Bimba soffocata: il Garante dispone su TikTok il blocco degli utenti non vericati

Il Garante per la protezione dei dati personali «ha disposto nei confronti di Tik Tok il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica». Lo annuncia una nota dell’Autorità, che «ha deciso di intervenire in via d’urgenza a seguito della terribile vicenda della bambina di 10 anni di Palermo».

«Il Garante - spiega l’Authority - già a dicembre aveva contestato a TikTok una serie di violazioni: scarsa attenzione alla tutela dei minori; facilità con la quale è aggirabile il divieto, previsto dalla stessa piattaforma, di iscriversi per i minori sotto i 13 anni; poca trasparenza e chiarezza nelle informazioni rese agli utenti; uso di impostazioni predefinite non rispettose della privacy.

In attesa di ricevere il riscontro richiesto con l’atto di contestazione, l’Autorità ha deciso comunque l’ulteriore intervento odierno al fine di assicurare immediata tutela ai minori iscritti al social network presenti in Italia».

Il Garante della privacy ha dunque vietato a TikTok l’ulteriore trattamento dei dati degli utenti «per i quali non vi sia assoluta certezza dell’età e, conseguentemente, del rispetto delle disposizioni collegate al requisito anagrafico».

Il divieto durerà per il momento fino al 15 febbraio, data entro la quale il Garante si è riservato «ulteriori valutazioni». Il provvedimento di blocco verrà portato all’attenzione dell’Autorità irlandese, considerato che recentemente TikTok ha comunicato di avere fissato il proprio stabilimento principale in Irlanda.

Cnr: le regole di accesso dei minori sui social sono chiare

«Le regole di accesso dei minori sui social sono chiare: non si può accedere se si hanno meno di 13 in alcuni casi, e 14 in altri». A sottolinearlo - dopo il tragico caso della bimba palermitana morta soffocata forse durante una challenge su TikTok - è Anna Vaccarelli, primo tecnologo dell’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr e responsabile delle Ludoteca del Registro.it che ha tra le principali mission quella dell’uso consapevole della rete da parte dei minori.

«E' bene tenere presente che chiunque crea un profilo su un social accetta le condizioni 'contrattualì imposte dal social, che è sempre gestito da un privato - ricorda Vaccarelli - Nel momento in cui un bambino accede impropriamente a un social, perchè non ha ancora l’età, comunque a un certo punto, sia pure senza consapevolezza (e spesso anche gli adulti non ne hanno), clicca su 'accettò, accetta un contratto e le regole da esso imposte, tra cui, generalmente, quelle di evitare alcuni comportamenti, per esempio incitamento all’odio razziale, incitamento alla violenza sessuale ed altro ancora. In genere comportamenti che si configurano come un reato o che ci vanno vicini. In questi casi il social può bloccare l’utente e i contenuti che pubblica. Ma ci sono comportamenti, che, pur non essendo un reato definito chiaramente, costituiscono un pericolo per sè o per gli altri».

Alcune "challenge" possono diventare pericolose

«Le "challenge" - spiega il primo tecnologo dell’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr - in sé non sono un reato, possono essere anche divertenti, delle sfide "sane". Purtroppo alcune possono diventare pericolose, ma, anche volendo, non sarebbe facile per i social codificarle precisamente per evitare che vengano pubblicate. Non possiamo basarci solo su una azione di controllo dei social, a volte oggettivamente difficile a volte colpevolmente superficiale. Lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione è 'l'accompagnamentò dei bambini nella loro esperienza in rete, sia per aiutarli a evitare i rischi sia a evitare di crearli. Facciamo un esempio banale: attraversare la strada. Ai nostri bambini insegniamo a evitare i rischi, attraversando sulle strisce e guardando bene a destra e a sinistra e, a chi guida, insegniamo a rallentare in prossimità delle strisce pedonali e a osservare bene, per evitare di creare un rischio a un pedone ignaro. Se usciamo dalla metafora e torniamo a Internet, uno dei problemi è che spesso i genitori non hanno gli strumenti per fare nè l’una nè l’altra cosa, perchè essi stessi conoscono poco la rete. Ma sono altrettanto convinta che se riusciamo a 'inculcarè nei nostri ragazzi alcune regole fondamentali di comportamento queste varranno sempre, nella vita reale come quando viaggiano in rete e staranno attenti a evitare comportamenti che mettono a rischio sè o gli altri».

«Spiegare come usare la Rete con consapevolezza ed insegnare a navigare in sicurezza - conclude Anna Vaccarelli - è quanto fa una pletora di enti, istituzione, associazioni, tra cui il Registro.it, con la sua Ludoteca ed il Cnr, cercando di intervenire sui bambini e, quando è possibile, anche con i genitori. E’ certamente difficile per un genitore controllare la vita online del proprio figlio e per questo bisogna metterli in grado prima possibile di adottare autonomamente comportamenti corretti, nella vita reale come in rete».

