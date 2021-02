Revenge porn: foto da nuda in chat, 15enne denuncia ex ragazzo a Napoli

Foto che la ritraggono in un momento intimo. La procura dei Minori di Napoli sta indagando su un caso di revenge porn che vede vittima una ragazza di 15 anni che ha denunciato il suo ex fidanzatino con l’accusa di avere diffuso su una frequentatissima chat, con decine di migliaia di utenti di Telegram, immagini in cui è ritratta nuda. La notizia è in organi di stampa locali. Una vicenda che vede coinvolti due giovani della cosiddetta Napoli bene. Le fotografie erano selfie che lei aveva scattato e inviato al suo ragazzo all’epoca dei fatti durante la loro breve relazione sentimentale.

