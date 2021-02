Ricoverato per Covid, il suo cane lo aspetta da 2 mesi davanti alla porta di casa

Da due mesi Billy, un meticcio di un paio d'anni, non vede più il suo padrone, ricoverato da novembre per il coronavirus. E da due mesi Billy ogni mattina si piazza davanti alla porta della sua casa di Dorno, nel Pavese, aspettando che torni.

Impossibile spostarlo, se non alla sera quando a fatica i nipoti di Marco Maiolani, 55 anni volontario della Protezione civile, riescono a convincerlo ad entrare il casa. A riportare la storia è la Provincia Pavese.

Al mattino torna trascinando coperta e cuscino e si rimette in attesa. "Mi manca molto. E' una compagnia impagabile e insostituibile" spiega il suo padrone che, dopo aver trascorso un lungo periodo al San Matteo, anche in terapia intensiva, ora è stato trasferito all'istituto Maugeri per la riabilitazione.

"Ancora un po' di pazienza - dice - e poi tornerò alla normalità. Non vedo l'ora di poter accarezzare il mio Billy".

© Riproduzione riservata