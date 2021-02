Coppia morta in montagna davanti alla figlia di 5 anni, raccolta fondi per la bimba rimasta sola

Una raccolta fondi per aiutare Martina, la figlia di Valeria Coletta, 35 anni, e Fabrizio Martino Marchi, 40 anni, morti in montagna, sulla Presolana, in provincia di Brescia, dopo essere caduti in un canalone per oltre duecento metri davanti agli occhi della bambina di 5 anni. "Regaliamo a Martina un futuro" è lo slogan voluto dagli amici della coppia per lanciare la campagna in rete, sul sito GoFundMe. In poche ore sono stati raccolti più di 10mila euro.

Il dramma

È accaduto all’ora di pranzo sulle montagne che dividono Brescia e Bergamo tra il Monte Vareno e lo Scanapà, nei pressi del Passo della Presolana nel Comune di Angolo Terme, in Alta Vallecamonica. Valeria Coletta, 35 anni, e il marito Fabrizio Martino Marchi, di cinque anni più vecchio, residenti a Milano, erano con la figlia e una coppia di amici per una gita lungo i sentieri di montagna. Stando a quanto fin qui ricostruito anche e soprattutto in base alle testimonianze, la donna è scivolata su una lastra di ghiaccio, nei pressi di una canale, ed è precipitata in un dirupo e il marito, nel tentativo di salvarla, è caduto anche lui per oltre duecento metri. Sono morti entrambi sul colpo. Sotto choc la figlia, immediatamente protetta dalla coppia di amici della vittima che ha lanciato l’allarme attivando le ricerche.

© Riproduzione riservata