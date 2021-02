Bimbo di 9 anni porta proiettili a scuola e li mostra ai compagni: denunciato il papà

Un bambino di nove anni ha trovato e portato a scuola, in provincia di Monza, due proiettili della pistola del padre, il quale è stato successivamente denunciato dai carabinieri per omessa custodia e porto illecito di armi, perché la sua licenza era scaduta da otto anni e aveva in casa una sciabola e due pugnali.

A scoprirlo sono state le maestre che, venerdì in pausa pranzo, hanno notato il bimbo circondato dai compagni di classe mostrare qualcosa custodito in una mano. Quando hanno capito che si trattava di proiettili hanno chiamato il 112. I carabinieri, appurato si trattasse di vere munizioni 'Speer' calibro 357 magnum, hanno atteso la fine delle lezioni e l’arrivo dei genitori del bambino, per poi procedere con la perquisizione nella loro abitazione. In una scatola sopra un armadio hanno trovato e sequestrato altri 48 proiettili, una sciabola in metallo lunga oltre un metro e due grossi pugnali.

