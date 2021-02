Covid: in Italia l'indice di positività al 5,6%. In Sicilia 574 nuovi positivi e 25 morti

Oggi si sono registrati in Italia 11.641 nuovi casi di infezione da coronavirus SarsCov2 e 270 morti. Per quanto riguarda i nuovi contagi e le vittime, si tratta di un calo rispetto ai 13.442 casi e ai 385 morti di sabato. Per quanto riguarda l’indice di positività al 5,6%, invece, siamo di fronte a un netto rialzo rispetto al 4,7% di ieri. Il totale delle vittime a 91.273 da inizio pandemia.

In Sicilia 574 nuovi positivi, 25 i morti

Sono 574 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.633 tamponi processati con una incidenza di positivi poco sopra il 2,3%, tasso nuovamente in discesa rispetto a ieri. La regione torna ottava nel contagio come due giorni fa. Le vittime sono state 25 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.682. Il totale degli attualmente positivi è 39.009, con un decremento di 257 casi rispetto a ieri. I guariti sono 806. La distribuzione nelle province vede Palermo 213, Catania 153, Messina 98, Siracusa 55, Trapani 17, Caltanissetta 14, Agrigento 10, Ragusa 10, Enna 4. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.376; ovvero 30 in meno rispetto a ieri ma non aumentano quelli in terapia intensiva che sono 178, solo uno in più rispetto a ieri.

© Riproduzione riservata