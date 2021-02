L'Angelus in zona gialla. Il Papa torna ad affacciarsi in piazza San Pietro

"Un'altra volta in piazza!". Con questa esclamazione, pronunciata al di fuori del discorso ufficiale, Papa Francesco ha salutato il tanto atteso ritorno della recita dell'Angelus in piazza San Pietro, condotta dalla finestra del palazzo Apostolico in Vaticano. Il Lazio e Roma Capitale sono in zona gialla ed è, dunque, consentito il ritorno alla normalità anche per il classico appuntamento della domenica.

Una piazza in ogni caso non gremita in virtù anche della pioggia battente. Dopo un lungo periodo in cui, per le restrizioni dovute all'emergenza-Covid, ha recitato l'Angelus in diretta video dalla Sala della Biblioteca del Palazzo apostolico, senza la presenza di fedeli, oggi Papa Francesco è tornato ad affacciarsi alla finestra dello studio dell'appartamento pontificio per recitare la preghiera mariana con i fedeli e i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro.

