Draghi ai partiti: vaccini prima agli insegnanti e al personale scolastico

Draghi avrebbe indicato negli insegnanti e nel personale scolastico delle categorie prioritarie a cui somministrare i vaccini anti-Covid, mentre andrebbe implementato l’uso dei tamponi rapidi tra gli studenti. È quanto riferiscono i gruppi parlamentari che il premier incaricato sta incontrando, secondo quanto viene riferito all’Ansa.

Per accelerare il piano vaccinale, ha poi assicurato, "a breve" dovrebbero arrivare dalla Ue "novità positive" per quanto riguarda i contratti con le ditte produttrici, mentre sul piano interno occorre lavorare sulla logistica per la loro somministrazione più rapida.

© Riproduzione riservata