Morto Franco Marini, sindacalista ed ex presidente del Senato. Stroncato dal Covid

E’ morto Franco Marini, sindacalista ed ex ministro del Lavoro. Lo rende noto in un Tweet Castagnetti. «Uomo integro, forte e fedele a un grande ideale: la libertà come presupposto della democrazia e della giustizia. Quella vera. E' morto stanotte a Villa Mafalda dove era ricoverato da qualche giorno.

Aveva 87 anni ed era stato dimesso a fine gennaio dall’ospedale di Rieti dopo un ricovero per Covid-19. Nato a San Pio delle Camere, minuscolo comune della provincia dell’Aquila, Marini è stato segretario generale della Cisl, presidente del Senato, ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, segretario del Partito Popolare Italiano e parlamentare europeo. Descritto come testardo e determinato da chi lo conosceva bene, Marini era soprannominato “lupo marsicano” proprio per il suo carattere da vero abruzzese molto legato alla propria terra.

© Riproduzione riservata