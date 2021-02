Nuovo piano vaccini anti-Covid: priorità per 6 categorie vulnerabili e gli over 70

Sono 6 le categorie che verranno vaccinate prioritariamente nella seconda fase della campagna vaccinale anti-Covid. La prima sarà quella dei soggetti "estremamente vulnerabili" per particolari patologie, indipendentemente dall'età. Lo prevede l'aggiornamento del piano nazionale vaccinazioni per SarsCov2.

I soggetti 'estremamente vulnerabili' sono quelli con patologie valutate come "particolarmente critiche in quanto correlate al tasso di letalità associata a Covid-19". Si tratta di soggetti con malattie respiratorie, cardiocircolatorie, condizioni neurologiche e disabilità, diabete ed endocrinopatie severe, fibrosi cistica, patologia renale, malattie autoimmuni, malattie epatiche e cerebrovascolari, patologia oncologica, sindrome di Down, trapianto di organo solido, grave obesità. Lo prevede l'aggiornamento del Piano vaccinazione anti-Covid.

Seguono, le persone tra 75 e 79 anni; tra 70 e 74 anni; persone con particolare rischio clinico dai 16 ai 69 anni; persone tra 55 e 69 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico; persone tra 18 e 54 anni senza aumentato rischio clinico. Alle prime 5 categorie andranno i vaccini a mRna, alla sesta quello AstraZeneca.

Tra le fasce prioritarie nella fase 2 di vaccinazioni anti-Covid, l'aggiornamento del Piano vaccinale prevede pure gli over-70 (categorie 2 e 3) e ciò in virtù del più alto tasso di letalità associato a Covid-19. Queste categorie di priorità, si legge, "vengono definite sulla base del criterio anagrafico in quanto questa variabile assume un ruolo preponderante nella valutazione dei fattori di rischio di mortalità associata a Covid-19". Infatti, in questa fascia di età "il tasso di letalità di coloro che vengono a essere infettati risulta pari al 10%".

Nell'aggiornamento del Piano nazionale vaccinazioni per SarsCov2 - che l 'Ansa ha potuto visionare - si indicano le priorità per la seconda fase della campagna anche in ragione dei vaccini disponibili. Il documento di aggiornamento delle categorie e dell'ordine di priorità per la vaccinazione ('Priorità per l'attuazione della seconda fase del piano nazionale vaccini covid-19') è stato elaborato dal ministero della Salute in collaborazione con Aifa, Iss e Agenas, tenendo conto della riduzione dei vaccini disponibili nella prima fase della campagna di immunizzazione. Il documento è stato oggetto di confronto con il Comitato nazionale di bioetica. Verrà ora discusso in Conferenza Stato-Regioni.

"Per gli anticorpi monoclonali, la distribuzione avverrà come per il Remdesivir". Lo ha spiegato ai giornalisti il presidente del Veneto Luca Zaia. "C'è una regia nazionale - ha proseguito - e a seconda delle richieste ci sono plafond regionali, per i candidati a quel tipo di terapia. Sono i clinici che in base alle linee guida decideranno e chiederanno, in base al paziente che hanno. I monoclonali sono strategici nelle prime 72 ore dalla comparsa dei sintomi, quindi - ha concluso Zaia - è il clinico che decide".

Da oggi il vaccino AstaZeneca per prof e agenti. Ma è polemica

Al via da oggi il piano per le vaccinazioni di insegnanti e agenti delle forze dell’ordine fino ai 55 anni: la corsa contro il tempo delle Regioni sulle liste di prenotazione è già scattata. Un’accelerazione condizionata dall’arrivo delle 249mila dosi di AstraZeneca, che saranno portate nelle prossime ore - prima della data inizialmente prevista il 15 febbraio - nell’hub militare di Pratica di Mare. Entro marzo «potremmo avvicinarci alla vaccinazione di 7 milioni di italiani», spiega il Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, ritrovando l'ottimismo dopo il taglio del 50% delle dosi inizialmente previste per i ritardi delle case farmaceutiche.

Ma una parte degli insegnanti, si sono detti scettici sul vaccino anglo svedese AstraZeneca. «Molti operatori della scuola - afferma la Cisl Scuola -- si interrogano sui vantaggi di aderire all' opportunità» di essere sottoposti a vaccinazione, «a causa della dichiarata minore copertura vaccinale di AstraZeneca rispetto ai più efficaci vaccini Pfizer e Moderna. La decisione di inserire il personale della scuola nelle priorità della campagna vaccinale e soprattutto di utilizzare il vaccino AstraZeneca, è stata assunta senza alcun coinvolgimento né del Comitato Tecnico Scientifico né dei Sindacati». Il sindacato chiede un'audizione al Comitato tecnico sanitario del ministero della Salute e la revisione del Protocollo di sicurezza per gli Istituti scolastici. Analoghe perplessità sono state manifestate dal Sap, il Sindacato autonomo di Polizia: «Perché decidere di somministrare questo vaccino a chi, come la Polizia di Stato, è a così stretto contatto con il rischio massimo di contagio? Mi sembra illogico», ha sottolineanto Stefano Paoloni, il segretario generale. Un vaccino « la cui efficacia è stata stimata attorno al 60%: dati che lasciano sconcertati, a fronte di vaccini più efficaci».

© Riproduzione riservata